Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına jest

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak 3 lig maçı için sarı-kırmızılı taraftarların ardından 1905 sağlık çalışanının da baskılı fotoğraflarının tribünlere yerleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak bir kez daha Kovid-19 pandemisine karşı gece gündüz demeden mücadele eden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz." denildi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunduklarını açıkladı.
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.
Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak. Fenerbahçe, Carlos Eduardo'yu transfer ederse, Al Hilal de Galatasaray'dan Belhanda'yı transfer edecek.
1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.