Galatasaray'dan Ryan Donk'a ilginç teklif

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk'a ilginç bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon 1 milyon Euro daha alacağı olan Hollandalı futbolcuya, bu paranın yarısını bırakması karşılığında 1,5 milyon Euro'luk yeni sözleşme teklif edecek.

Galatasaray'dan bu sezon için 1 milyon Euro daha alacağı olan Donk'tan bu paranın 500 bin Euro'luk kısmını bırakması istendi.



Hollandalı oyuncuya bunun karşılığında yıllığı 1.5 milyon Euro'dan sözleşme teklif edilecek.

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