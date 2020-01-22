Galatasaray'dan Roma'ya Mert Çetin için yeni teklif

Stoper arayan Galatasaray’ın Mert Çetin ısrarı bitmek bilmiyor. Sarı-Kırmızılılar, Roma’nın 1.5 yıllığına bırakmaya yanaşmadığı 23 yaşındaki savunmacı için 6 aylık yeni bir teklif hazırladı.

Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Acil stoper arayışı devam eden ve liste üzerindeki isimlerle temasları sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar, ikinci İtalya seferi için geri sayımda. Kulübünün 1.5 yıllığına bırakmaya yanaşmadığı 23 yaşındaki stoper için 6 aylık yeni bir teklif paketi hazırlayan Galatasaray Yönetimi, yarım sezonluk bu anlaşma için 1 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. İtalyan kulübünde kalıcı olmak isteyen Mert, her ne kadar ayrılma fikrine sıcak bakmasa da daha fazla süre almak istiyor. Galatasaray’ın ilk 11 garantisi vermesi ise milli futbolcunun kafasını karıştırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, stoper arayışlarına bu hafta içerisinde nokta koymayı hedefliyor.

Bu hafta bitmesi isteniyor

Elinde Marcao, Donk ve Ahmet Çalık dışında as stoperi kalmayan Galatasaray’da, kart cezalısı Marcao da hafta sonundaki Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik patron Fatih Terim işte bu nedenle yöneticilerden ellerini çabuk tutmalarını istiyor.

(Fanatik)