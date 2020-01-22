Galatasaray'dan Roma'ya Mert Çetin için yeni teklif

Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Acil stoper arayışı devam eden ve liste üzerindeki isimlerle temasları sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar, ikinci İtalya seferi için geri sayımda. Kulübünün 1.5 yıllığına bırakmaya yanaşmadığı 23 yaşındaki stoper için 6 aylık yeni bir teklif paketi hazırlayan Galatasaray Yönetimi, yarım sezonluk bu anlaşma için 1 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. İtalyan kulübünde kalıcı olmak isteyen Mert, her ne kadar ayrılma fikrine sıcak bakmasa da daha fazla süre almak istiyor. Galatasaray’ın ilk 11 garantisi vermesi ise milli futbolcunun kafasını karıştırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, stoper arayışlarına bu hafta içerisinde nokta koymayı hedefliyor.
Bu hafta bitmesi isteniyor
Elinde Marcao, Donk ve Ahmet Çalık dışında as stoperi kalmayan Galatasaray’da, kart cezalısı Marcao da hafta sonundaki Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik patron Fatih Terim işte bu nedenle yöneticilerden ellerini çabuk tutmalarını istiyor.
(Fanatik)
3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.
34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'taki kötü gidiş üzerine bir yazı kaleme aldı.
TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.
Beşiktaş taraftarın kötü performansına tepki gösterdiği Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic, kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Siyah beyazlı yönetim de transfer için açık kapı bıraktı.
SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.
Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Aleksandar Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi.