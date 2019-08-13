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aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 14:13
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  • 13 Ağustos 2019 Salı 14:51

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi

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Galatasaray transfer çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın gündemde olmadığını duyurdu.

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan ile ilgilenildiğini yönündeki haberlerin gerçek olmadığını vurgularken, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Bir süredir bazı medya organlarında yayınlanan Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan'la ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 13 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Kulübümüzün 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları, teknik heyetimizin raporları, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatmak isteriz" ifadeleri yer aldı.

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