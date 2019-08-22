Galatasaray'dan Ozornwafor için KAP bildirimi!

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada; "Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un transferi konusunda Almeria ile görüşmelere başlangığını açıkladı.
Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yolları ayırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın forveti Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven'a kiralanması için görüşmelere başlandı.
Galatasaray, bonservisi elinde olan Mehmet Topal için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı ekip, hem ön libero hem de stoperde görev yapabilen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile masaya oturacak.