Galatasaray'dan Ozornwafor için KAP bildirimi!

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da bir ayrılık daha G.Saray'da bir ayrılık daha Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un transferi konusunda Almeria ile görüşmelere başlangığını açıkladı.

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yolları ayırdı.

Futbol camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı Futbol camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor, Daniel Sturridge'i KAP'a bildirdi Trabzonspor, Daniel Sturridge'i KAP'a bildirdi Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha Beşiktaş'tan bir transfer daha Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Görüşmeler başladı! Hollanda'ya transfer oluyor Görüşmeler başladı! Hollanda'ya transfer oluyor Galatasaray'ın forveti Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven'a kiralanması için görüşmelere başlandı.