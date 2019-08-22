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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:26
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:53

Galatasaray'dan Ozornwafor için KAP bildirimi!

Galatasaray'dan Ozornwafor için KAP bildirimi!

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Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un transferi konusunda Almeria ile görüşmelere başlangığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada; "Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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