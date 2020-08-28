Galatasaray'dan orta sahaya Yann M'Vila hamlesi

Kiralık sözleşmeleri sona eren Mario Lemina ve Jean Michael Seri ile yola devam etmek isteyen Galatasaray'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi.
10 milyon Euro'luk ilk isteğin ardından 7 milyon Euro'ya inen İngilizler, bonserviste ısrarcı olunca Lemina gündemden düştü.
SERI OLMAZSA M'VILA
Seri için Fulham'ı ikna etmeye çalışan Galatasaray orta saha takviyesinde B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi.
ST. ETIENNE MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR
Ocak ayında Nzonzi yerine düşünülen ancak transferi gerçekleşmeyen M'Vila sezonu Saint Etienne'de tamamladı. Fransız ekibi, yılda net 1.8 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki tecrübeli yıldızın maaşından kurtulmak istiyor.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK
Galatasaray cephesi de Yann M'Vila için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışacak.
Geçen sezon toplam 33 maça çıkan Fransız oyuncu, 23 maçlık lig periyodunda 2 asist yapmıştı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.
Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek istiyor.
Galatasaray yönetimi, transfer dönemi 5 Ekim'de biteceği için işi ağırdan alıyordu ancak Sarı-Kırmızılıların ligin ilk 3 haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe'yle karşılaşacak olması tüm planların değişmesine yol açtı.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin radarında. İngiliz ekibi, Arjantinli süperstar için Katalan ekibine Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Eric Gracia ve 100 milyon euroluk çılgın bir teklif yapacak.