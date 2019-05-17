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  3. Galatasaray'dan olası şampiyonluk sonrası Fenerbahçe sürprizi

Galatasaray'dan olası şampiyonluk sonrası Fenerbahçe sürprizi

Galatasaray'dan olası şampiyonluk sonrası Fenerbahçe sürprizi

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da Fenerbahçe'ye özel hazırlık yapılıyor.

Başakşehir maçına 'Kükre Aslanım' ve 'Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray' sloganıyla hazırlanan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk çalışmaları da başladı.

Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'la yarışsa da şampiyon olunca ilk mesajını Fenerbahçe'ye gönderecek.

Kadıköy'de 1-1 biten derbinin ardından hakem Ali Palabıyık'a isyan eden sarı-kırmızılı camiaya sarı-lacivertli kulüp Twitter'dan 'ağlayan emoji görseli' ile cevap vermişti. Aslan, bu hareketi unutmadı.

HEDEF SOSYAL MEDYADA REKOR KIRMAK

Galatasaray, Fenerbahçe'ye yönelik olarak Twitter hesabından 'ağlama' temalı paylaşım yapacak ve ayrıca ağlayan emoji görselini tişört halinde GS Store mağazalarında satışa sunacak. Ayrıca F.Bahçe'nin 16 Nisan'da 100 binden fazla beğeni alan o paylaşımının rekor sayıda paylaşılmasının da gündemde olduğu öğrenildi.?

SNEİJDER'E ÖZEL DAVET

4. yıldızın takıldığı şampiyonluk kutlamasında tribünlere yaptırdığı ''Fener ağlama'' tezahüratı ile sarı-kırmızılı taraftarı coşturan Wesley Sneijder de Başakşehir maçına davet edildi.

Galatasaray, 18. Türkiye Kupası zaferi sonrası "Kupalara layıksın sen" tişörtünü GS Store'den 69.99 TL bedelle satışa çıkardı.

(Sabah)

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