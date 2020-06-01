Galatasaray'dan müthiş harekat! 5 yıldız ile prensipte anlaşıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki yabancı oyuncusu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kulüplerde yeni yabancı kuralına uyum sağlamak için şimdiden çalışmalara başladı.
Anadolu kulüplerinin yanı sıra Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da transferde artık yerli futbolculara yönelecek.
Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Luyindama ve Nagatomo'ya sezonun ikinci yarısında lisans çıkartamayan Galatasaray da kadrosuna birçok yerli oyuncu takviyesi yapacak.
Sarı- kırmızılı ekip, önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak düşecek olan yabancı kontenjanına en hazır kulüp olmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı kulüp şu ana kadar dört oyuncuyla anlaşma sağlarken, bu isimlerin hepsinin Türk olması ve sezon sonunda serbest kalacak olmaları dikkat çekiyor.
İşte Cimbom'un anlaştığı ve bonservis bedeli ödemeyeceği o isimler:
MERT HAKAN YANDAŞ (SİVASSSPOR)
EMRE KILINÇ (SİVASSPOR)
OĞULCAN ÇAĞLAYAN (Ç.RİZESPOR)
SEMİH KAYA (SPARTA PRAG)
Cimbom bu 4 ismin yanı sıra bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Ay sonunda Barcelona ile yolları resmen ayrılacak Arda Turan'ın dönüşü de Fatih Terim'in onay verdiği bir diğer transfer... Bu konuda yönetimle teknik heyet arasında fikir ayrılığı bulunsa da Başkan Mustafa Cengiz'in, Terim'in isteğini geri çevirmesi beklenmiyor.
Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak. Öte yandan Fatih Terim'in yerli oyuncu olarak Hasan Ali Kaldırım'ı da listesine aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yapacağı karşılıklı görüşmelerden çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılı takım harekete geçecek.
(Fotomaç)
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.
Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Trabzonsporlu Filip Novak'ın sarı-Lacivertli takımda kazanacağı ücret ve sözleşme detayları belli oldu.
Fenerbahçe, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna katmak için Alex de Souza'yı devreye soktu.
Beşiktaş'ta futbolculardan "feda" isteyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili kararı da belli oldu.
Galatasaray, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'i özel bir proje kapsamında kadrosuna katmak istiyor. Harvard diplomalı yıldız futbolcuya, en fazla üç yıl sonra idari yetkiler de verilecek