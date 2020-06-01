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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 07:28
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Galatasaray'dan müthiş harekat! 5 yıldız ile prensipte anlaşıldı

Galatasaray'dan müthiş harekat! 5 yıldız ile prensipte anlaşıldı

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Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki yabancı oyuncusu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kulüplerde yeni yabancı kuralına uyum sağlamak için şimdiden çalışmalara başladı.

Anadolu kulüplerinin yanı sıra Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da transferde artık yerli futbolculara yönelecek.

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Luyindama ve Nagatomo'ya sezonun ikinci yarısında lisans çıkartamayan Galatasaray da kadrosuna birçok yerli oyuncu takviyesi yapacak.

Sarı- kırmızılı ekip, önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak düşecek olan yabancı kontenjanına en hazır kulüp olmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp şu ana kadar dört oyuncuyla anlaşma sağlarken, bu isimlerin hepsinin Türk olması ve sezon sonunda serbest kalacak olmaları dikkat çekiyor.

İşte Cimbom'un anlaştığı ve bonservis bedeli ödemeyeceği o isimler:

MERT HAKAN YANDAŞ (SİVASSSPOR)

EMRE KILINÇ (SİVASSPOR)

OĞULCAN ÇAĞLAYAN (Ç.RİZESPOR)

SEMİH KAYA (SPARTA PRAG)

Cimbom bu 4 ismin yanı sıra bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Ay sonunda Barcelona ile yolları resmen ayrılacak Arda Turan'ın dönüşü de Fatih Terim'in onay verdiği bir diğer transfer... Bu konuda yönetimle teknik heyet arasında fikir ayrılığı bulunsa da Başkan Mustafa Cengiz'in, Terim'in isteğini geri çevirmesi beklenmiyor.

Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak. Öte yandan Fatih Terim'in yerli oyuncu olarak Hasan Ali Kaldırım'ı da listesine aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yapacağı karşılıklı görüşmelerden çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılı takım harekete geçecek.

(Fotomaç)

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