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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 13:20
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  • 10 Mart 2020 Salı 13:20

Galatasaray'dan MHK'ya 'VAR protokolü ihlali' başvurusu

Galatasaray'dan MHK'ya 'VAR protokolü ihlali' başvurusu

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Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçında çalınan penaltı için MHK'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarı-kırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular. Pozisyonun, Kalkavan'ın önünde olduğu, hakemin 'devam kararı' vermesi sonrasında oyunun devam etmesi gerektiği belirtildi.

3 DAKİKA SONRA PENALTI ÇALDI

Maçın 54. dakikasında ceza sahası çizgisi üstünde Michael Seri ile Fernando karşı karşıya geldi. Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı üzerine 57. dakikada ekran başına gitti ve Seri'nin penaltı yaptığına hükmetti.

Emre'nin ikinci vuruşunda ağlara yolladığı top maçın skorunu (2-2) belirlerken Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli sayılabilecek 2 puandan oldu.

FERNANDO'DAN 'U' DÖNÜŞÜ

Galatasaray maçında VAR'ın müdahalesi ile Sivas penaltı kazanırken Fernando'dan ilginç bir itiraf geldi. Saha içinde rakibi Onyekuru ile pozisyonu konuşan Brezilyalı oyuncu, "Faul yoktu" dedi. 2-2 biten maçın ardından vatandaşları Mariano ve Marcao'ya da penaltı kararının ağır olduğunu söyleyen Fernando, kameralar karşısında ise "Seri ayağıma vurdu. Karar doğru" açıklaması yaptı.

KURAL HATASI İDDİASI

Sivas-Galatasaray maçı bitti ama tartışması bitmedi. Sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç'ın kullandığı ve Muslera'nın kurtardığı penaltı atışında "KURAL HATASI" olduğunu iddia etti. IFAB'ın konuyla ilgili "Penaltı kullanılmadan atak oyuncunun içeriye girmesi ve atışın gol olmaması halinde savunma lehine endirekt serbest vuruş verilmesi gerekiyor" maddesi paylaşıldı ve Kalkavan'a tepki gösterildi.

ELLE KESTİ

Maçın skoru 2-2 iken ceza sahası içinde Uğur Çiftçi'nin eline çarpan top da Sivasspor maçının ardından en çok konuşulan konular arasındaydı.

(Takvim)

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