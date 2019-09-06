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  3. Galatasaray'dan Martin Linnes'e: Kendine 6 ay kiralık oynayabileceğin takım bul

Galatasaray'dan Martin Linnes'e: Kendine 6 ay kiralık oynayabileceğin takım bul

Galatasaray'dan Martin Linnes'e: Kendine 6 ay kiralık oynayabileceğin takım bul

Galatasaray, sözleşmesi askıya alınan Martin Linnes’ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Yuto Nagatomo için "Gidebilirler" görüşüne sahip sarı-kırmızılılar, Martin Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi.

Martin Linnes devre arasında olmazsa sezon sonunda Galatasaray'a dönecek ve 2021'e kadar geçerli sözleşmesini tamamlayacak.

LINNES'İN EŞİ ÇOK MUTSUZ

Martin Linnes'in eşi Elisabeth, Norveçli futbolcunun kadro dışı kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor. Daha önce neşeli paylaşımlarıyla dikkat çeken Elisabeth Haugen, Linnes'in isminin TFF ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna bildirilmemesi üzerine, kızıyla birlikte üzgün olduğu bir fotoğraf karesini yayınladı.

(Takvim)

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