Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması

Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı

Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.