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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 19:11
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 19:11

Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması

Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması

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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Oyuncumuz Mario Lemina’nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir."

Mario Lemina’nın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız futbolcu, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması
Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması

Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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