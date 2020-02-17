Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması

Galatasaray’ın yaptığı açıklama şu şekilde;
Oyuncumuz Mario Lemina’nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir."
Mario Lemina’nın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız futbolcu, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina’yla ilgili açıklama yayımladı.
Galatasaray, 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Kapı’yı bugün kadro dışı bıraktığını açıkladı. Genç futbolcu, konuyla ilgili yakın çevresine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Haftayı galibiyet ile kapatan ve liderliğe yükselen Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü.