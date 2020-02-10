Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması: Herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core, denge ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Diğer oyuncuların interval koşuyla sürdürdüğü idmanın devam eden bölümünde 8'e 4 pas ve destek oyunu oynandığı ifade edildi.
Ana bölümünde 6'ye 6 çift kale oyun oynanan idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.
Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao'nun, kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı bildirildi.
Öte yandan Kasımpaşa maçının hemen başında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin yapılan tetkiklerinde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı ve oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
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