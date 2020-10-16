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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 09:20
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Galatasaray'dan Marcao kararı! Ya yeni sözleşme ya da devre arasında ayrılık

Galatasaray'dan Marcao kararı! Ya yeni sözleşme ya da devre arasında ayrılık

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Galatasaray yönetimi, Brezilyalı stoper Marcao ile yeni sözleşme kararı aldı. Başarılı savunmacı yeni kontratı kabul etmezse devre arasında yollar ayrılacak.

Galatasaray'da Marcao belirsizliği var. Sarı- Kırmızılı yönetim takımda kalmasını istediği Brezilyalı futbolcuyla yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Galatasaraylı oyuncunun takımdaki geleceği yapılan teklife göre netlik kazanmış olacak.

VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR

Marcao eğer yeni sözleşmeyi kabul etmezse Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Brezilyalı futbolcuyu satmayı planlıyor. Bu nedenle Marcao'nun vereceği cevap merak konusu.

YÖNETİM MASAYA OTURACAK

Sarı-kırmızılı oyuncuya başta Roma olmak üzere birçok kulübün talip olduğu biliniyor. Marcao teklifi kabul etmediği takdirde yönetim bu oyuncuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

G.Saray'a Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında alınan Marcao'nun güncel piyasa değerinin 9 milyon euro'yu buldu. Bu da G.saray'ın elini güçlendirdi.

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