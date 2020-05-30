  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Kovid-19 açıklaması

Galatasaray'dan Kovid-19 açıklaması

Paylaş

Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kulüpten para çaldığı için kovulan Vegard Forren: "Futbolda daha yapacak çok işim var. Tekliflere açığım"

title

Teknik ekip ve oyuncularda korona çıktı, maç ertelendi!

title

Fenerbahçe de "karton taraftar" uygulamasına geçiyor

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim şampiyonluk ateşini yaktı; oyuncularına böyle seslendi: 'Bitirelim şu işi'
Fatih Terim şampiyonluk ateşini yaktı; oyuncularına böyle seslendi: 'Bitirelim şu işi'

Fatih Terim şampiyonluk ateşini yaktı; oyuncularına böyle seslendi: 'Bitirelim şu işi'

Koronavirüs salgını sebebiyle 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig yarışı için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, işi sıkı tutup sık sık oyuncularıyla konuşuyor. Terim, takımıyla yaptığı konuşmada şampiyonluk istediğini dile getirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı trafik kazası geçirdi

Benzia, Perşembe günü Buggy araç ile kaza yaparak sol elinden ağır yaralandı.

Premier Lig'de devrim! Maçlar ücretsiz kanal BBC One'dan yayımlanacak
Premier Lig'de devrim! Maçlar ücretsiz kanal BBC One'dan yayımlanacak

Premier Lig'de devrim! Maçlar ücretsiz kanal BBC One'dan yayımlanacak

17 Haziran'da da başlaması beklenen Premier Lig maçlarının üçte biri ücretsiz yayın yapan BBC 1'de yayımlanacak.

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha...
Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha...

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha...

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘
Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘

Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da öldürülen George Floyd için attığı tweete Goden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den cevap geldi.

Serhat Akın'dan olay sözler!
Serhat Akın'dan olay sözler!

Serhat Akın'dan olay sözler!

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kulüpten para çaldı, kovuldu!
Kulüpten para çaldı, kovuldu!

Kulüpten para çaldı, kovuldu!

Norveç ekibi Molde'nin tecrübeli futbolcusu Vegard Forren'in, kulüp kasasındaki 9 bin 255 Euro'yu çalarak kumar oynaması sonrası sözleşmesi feshedildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.