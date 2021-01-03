  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 10:57
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Konyaspor maçına yepyeni kadro

Galatasaray'dan Konyaspor maçına yepyeni kadro

Paylaş

Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayıp liderliği kaptıran Galatasaray, sıkıntılı bir periyoda girdi. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında hem puan, hem de çok kritik oyuncularını kaybetti.

TAKIMDA EKSİK ÇOK

Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı da teknik direktör Fatih Terim ile ekibini yeni arayışlara itecek. Sarı-kırmızılılarda, Antalyaspor karşısında kırmızı kart gören Emre Kılınç ile sarı kart cezalısı konumuna düşen kaptan Arda Turan ve Marcao, 17'nci haftada deplasmanda Konyaspor'la oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da eksikler bu üç isimle de sınırlı değil. Feghouli, Babel ve Etebo'nun sakatlıkları hala sürüyor. 3 futbolcunun, salı günkü Konyaspor maçında oynama ihtimali çok düşük.

Yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözlerinden ve yüzünden yaralanan Omar da bir süre sahalardan uzak kalacak. Yaklaşık 2 ay formasından uzak kalan, Trabzonspor maçıyla kadroya dahil edilen Falcao'nun, Antalyaspor mücadelesinde yine sağ üst adalesinden sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli golcünün Galatasaray'da kalması halinde yine uzun süre forma giyemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Hücum hattında yaşanan alternatifsizlik içinde Diagne'nin formsuz görüntüsü de teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

TAYLAN DÖNÜYOR

Galatasaray için yoğun maç trafiğindeki tek sevindirici haber ise Taylan'ın sarı kart cezasını tamamlayıp yeniden 11'deki yerini alacak olması.

Fatih Terim, Konyaspor karşısında Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk-Luyindama ikilisine şans verecek. Sağ bekte yine Linnes görev yapacak.

Tecrübeli hocanın, Emre Kılınç'ın yerine kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu oynatması bekleniyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11'de forma giymesi, Oğulcan'ın da Arda'nın yerine kanada çekilmesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa, Oğulcan'ın yine forvette sahaya çıkması, Sekidika'nın ise kanada geçmesi öngörülüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Süper Lig devi milli yıldızı kaptı! Transfer resmen açıklandı
Süper Lig devi milli yıldızı kaptı! Transfer resmen açıklandı

Süper Lig devi milli yıldızı kaptı! Transfer resmen açıklandı

Fener Mesut Özil transferini 'Sow taktiği'yle bitirecek
Fener Mesut Özil transferini 'Sow taktiği'yle bitirecek

Fener Mesut Özil transferini 'Sow taktiği'yle bitirecek

Kırmızı kart pozisyonu için hakeme olay tepki: Sen başka kafadasın!
Kırmızı kart pozisyonu için hakeme olay tepki: Sen başka kafadasın!

Kırmızı kart pozisyonu için hakeme olay tepki: Sen başka kafadasın!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Ve Acun bombayı patlattı: Başkan olacağım
Ve Acun bombayı patlattı: Başkan olacağım

Ve Acun bombayı patlattı: Başkan olacağım

Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın hissedarlarından olan Acun Ilıcalı, yakında başkan olacağını söyledi.

Fener'den sürpriz transfer hamlesi
Fener'den sürpriz transfer hamlesi

Fener'den sürpriz transfer hamlesi

Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.

Falcao'da son dakika! Kaç hafta yok?
Falcao'da son dakika! Kaç hafta yok?

Falcao'da son dakika! Kaç hafta yok?

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, dün akşam oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve 30 dakika sahada kaldıktan sonra tekrar sakatlanmıştı. Tecrübeli golcünün en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ve Arteta, Mesut Özil'i açıkladı
Ve Arteta, Mesut Özil'i açıkladı

Ve Arteta, Mesut Özil'i açıkladı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımda gözden çıkarılan Mesut Özil'le ilgili soruya cevap verdi. Arteta, adı Fenerbahçe'yle anılan futbolcu için “Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor. Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Ndayishimiye'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi
Ndayishimiye'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi

Ndayishimiye'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi

Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin yapılan tetkiklerinde, önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Süper Lig'de 4 talip birden
Süper Lig'de 4 talip birden

Süper Lig'de 4 talip birden

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Mirin'e Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor talip olurken, Douglas'la da Denizlispor ilgileniyor. Yıllık maaşı 2,2 milyon euro olan Lens ise kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde yolları ayırmaya razı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.