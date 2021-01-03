Galatasaray'dan Konyaspor maçına yepyeni kadro

TAKIMDA EKSİK ÇOK
Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı da teknik direktör Fatih Terim ile ekibini yeni arayışlara itecek. Sarı-kırmızılılarda, Antalyaspor karşısında kırmızı kart gören Emre Kılınç ile sarı kart cezalısı konumuna düşen kaptan Arda Turan ve Marcao, 17'nci haftada deplasmanda Konyaspor'la oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray'da eksikler bu üç isimle de sınırlı değil. Feghouli, Babel ve Etebo'nun sakatlıkları hala sürüyor. 3 futbolcunun, salı günkü Konyaspor maçında oynama ihtimali çok düşük.
Yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözlerinden ve yüzünden yaralanan Omar da bir süre sahalardan uzak kalacak. Yaklaşık 2 ay formasından uzak kalan, Trabzonspor maçıyla kadroya dahil edilen Falcao'nun, Antalyaspor mücadelesinde yine sağ üst adalesinden sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli golcünün Galatasaray'da kalması halinde yine uzun süre forma giyemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Hücum hattında yaşanan alternatifsizlik içinde Diagne'nin formsuz görüntüsü de teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.
TAYLAN DÖNÜYOR
Galatasaray için yoğun maç trafiğindeki tek sevindirici haber ise Taylan'ın sarı kart cezasını tamamlayıp yeniden 11'deki yerini alacak olması.
Fatih Terim, Konyaspor karşısında Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk-Luyindama ikilisine şans verecek. Sağ bekte yine Linnes görev yapacak.
Tecrübeli hocanın, Emre Kılınç'ın yerine kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu oynatması bekleniyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11'de forma giymesi, Oğulcan'ın da Arda'nın yerine kanada çekilmesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa, Oğulcan'ın yine forvette sahaya çıkması, Sekidika'nın ise kanada geçmesi öngörülüyor.
Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın hissedarlarından olan Acun Ilıcalı, yakında başkan olacağını söyledi.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, dün akşam oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve 30 dakika sahada kaldıktan sonra tekrar sakatlanmıştı. Tecrübeli golcünün en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımda gözden çıkarılan Mesut Özil'le ilgili soruya cevap verdi. Arteta, adı Fenerbahçe'yle anılan futbolcu için “Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor. Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak” ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin yapılan tetkiklerinde, önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Mirin'e Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor talip olurken, Douglas'la da Denizlispor ilgileniyor. Yıllık maaşı 2,2 milyon euro olan Lens ise kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde yolları ayırmaya razı.