Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6807
  • 6,4091
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'dan kombine rekoru

Galatasaray'dan kombine rekoru

Galatasaray'dan kombine rekoru

Galatasaray Kulübü, kombine satış sayısında son 7 yılın rekorunu kırdıklarını açıkladı ve taraftara teşekkür etti.

Son şampiyon Galatasaray, kombine satışlarında kısa sürede 32 bine ulaşıldığını ve kombine yenileme sayısında da son 7 sezonun rekorunu kırıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2 yıl üst üste şampiyon olarak 22. şampiyonluğuna ulaşan, ait olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray’ın, 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları kısa sürede 32 bine ulaştı.

11 Haziran 2019 Salı günü başlayan kombine yenilemede ilk gün satış rakamlarıyla son 7 sezonun rekorunu kıran Galatasaray, kombine kart genel satış dönemi sayısında da rekora koşuyor.

Takımımızın Türk Telekom Stadyumu’nda elde edeceği yepyeni zaferlerine ortak olmak isteyen taraftarlarımız yeni sezon kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor.

Büyük Galatasaray taraftarının kulübümüze verdiği destek, duydukları inanç ve gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür ederiz."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Madde madde sıraladı! Ünlü şarkıcı 'yok artık' dedirtti
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
<p>Sivas’ın Gürün ilçesindeki Anadolu’nun saklı kalmış cennetlerinden Gökpınar Gölü, özellikle doğa

Dünyanın En Berrak Suyuna Sahip Göl O İlimizde!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Milli teknolojiler NATO'ya damga vurdu!