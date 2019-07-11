Galatasaray'dan kombine rekoru

Son şampiyon Galatasaray, kombine satışlarında kısa sürede 32 bine ulaşıldığını ve kombine yenileme sayısında da son 7 sezonun rekorunu kırıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2 yıl üst üste şampiyon olarak 22. şampiyonluğuna ulaşan, ait olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray’ın, 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları kısa sürede 32 bine ulaştı.

11 Haziran 2019 Salı günü başlayan kombine yenilemede ilk gün satış rakamlarıyla son 7 sezonun rekorunu kıran Galatasaray, kombine kart genel satış dönemi sayısında da rekora koşuyor.

Takımımızın Türk Telekom Stadyumu’nda elde edeceği yepyeni zaferlerine ortak olmak isteyen taraftarlarımız yeni sezon kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor.

Büyük Galatasaray taraftarının kulübümüze verdiği destek, duydukları inanç ve gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür ederiz."