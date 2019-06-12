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12 Haziran 2019 Çarşamba 14:07 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:35

Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya Trezeguet öfkesi: Florya'dan arsa mı alıyoruz!

Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya Trezeguet öfkesi: Florya'dan arsa mı alıyoruz!

Kasımpaşa, Trezeguet için Galatasaray’ın yaptığı 5 milyon Euro + Ahmet Çalık + Ömer Bayram + başarı primleri teklifi de reddedince Sarı-Kırmızılılardan tepki gördü.

Ryan Babel'in ardından Şener Özbayraklı ile de anlaşmaya varan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Trezeguet'in transfer için tüm kozlarını oynamaya başladı.

Fatih Terim'in ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istediği Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmelere başlayan Galatasaray, Mısırlı futbolcu için net olarak 5 milyon euro bonservis bedeli, Ahmet Çalık ve Ömer Bayram'ı takas ve Diagne'nin de transfer sürecinde olduğu gibi performans (Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma, Süper Lig şampiyonluğu) primleri vermeyi teklif etti ancak Kasımpaşa'nın süreçteki sert tavrından ödün vermedi.

Trezeguet için 12 milyon euroluk bonservis bedeli belirleyen ve bu bonservis bedelinde indirim yapmayacağını sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'a ileten Kasımpaşa Yönetimi, "Florya'dan arsa mı alıyoruz" cevabı ile karşılaştı.

Galatasaray'ın yanı sıra Marsilya ve Lyon ile de görüşmelerini sürdüren Kasımpaşa, transferin son gününe kadar Trezeguet için talep edilen bedelin karşılanması için bekleme kararı aldı.

Lyon'un kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan Mısırlı futbolcu, ''Benle ilgilenen kulüp sadece Lyon değil, başka kulüpler de var. Transfer için ülke veya lig düşünmek yerine sürekli oynamayı düşünüyorum. Eğer beni isteyen takım bunun garantisini veremezse ben de gitmem" dedi.

(Sporx)

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