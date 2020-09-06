  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 17:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Inter'e Radja Nainggolan yoklaması

Galatasaray'dan Inter'e Radja Nainggolan yoklaması

Paylaş

Fanatik

Tüm mesaisini orta saha transferine harcayan Galatasaray, Radja Nainggolan için Inter'i yokladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak Inter'in hedefi oyuncuyu 18 milyon euro karşılığında bonservisiyle göndermek.

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken öncelik orta saha olarak dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde geçtiğimiz yaz olduğu gibi yine Inter'in Belçikalı oyuncusu Radja Nainggolan yer alıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre Galatasaray, Nainggolan için transfer yoklamasında bulundu. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Inter'in ilk planda oyuncuyu satma hedefinde olduğu aktarıldı.

INTER 18 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA GÖNDERMEK İSTİYOR

İtalyan ekibi 18 milyon Euro karşılığında oyuncuyu bonservisi ile vermeyi planlarken Nainggolan'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Cagliari, bu talebi karşılayarak transferi bitirmenin yollarını arıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Orta sahaya Nainggolan! Cimbom iyice gözünü kararttı
Orta sahaya Nainggolan! Cimbom iyice gözünü kararttı

Orta sahaya Nainggolan! Cimbom iyice gözünü kararttı

Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor
Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor

Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor

Yılın transferleri Göztepe'den
Yılın transferleri Göztepe'den

Yılın transferleri Göztepe'den

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

Sörloth'un sözleşme detaylarını açıklıyoruz! Alınamaz, satılamaz
Sörloth'un sözleşme detaylarını açıklıyoruz! Alınamaz, satılamaz

Sörloth'un sözleşme detaylarını açıklıyoruz! Alınamaz, satılamaz

AKŞAM, Trabzonspor'un golcüsünün sözleşmesindeki detayları açıklıyor. Zorunlu satın alma opsiyonu için Norveçli'nin bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. 9 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yürürlüğe girmesi için ise tapusunun Trabzon'da olması şart.

Beklenmedik talep sonrası transfer zora girdi
Beklenmedik talep sonrası transfer zora girdi

Beklenmedik talep sonrası transfer zora girdi

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı eski golcüsü Vincent Aboubakar, ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediği için Siyah-Beyazlılardan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi.

Semih Kaya gelişmesi! Arda abisi gibi yapacak
Semih Kaya gelişmesi! Arda abisi gibi yapacak

Semih Kaya gelişmesi! Arda abisi gibi yapacak

Sparta Prag ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan tecrübeli stoper Semih Kaya, eski takımı Galatasaray'dan haber bekliyor. 29 yaşındaki savunmacı, Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atmaya hazır.

G.Saray'ın Ndiaye yalanlamasında F.Bahçe'ye gönderme
G.Saray'ın Ndiaye yalanlamasında F.Bahçe'ye gönderme

G.Saray'ın Ndiaye yalanlamasında F.Bahçe'ye gönderme

Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.

'500 bin beğeniye gelirim' dedi, taraftarlar işi bitirdi
'500 bin beğeniye gelirim' dedi, taraftarlar işi bitirdi

'500 bin beğeniye gelirim' dedi, taraftarlar işi bitirdi

Fenerbahçe, Guangzhou ile sözleşmesini fesheden İsrailli forvet Eran Zahavi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli hücumcu, Sarı-Lacivertlilerden yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. Bu arada Eran Zahavi, spor paylaşımları yapan bir sosyal medya hesabının ‘Come to Fenerbahçe' paylaşımına ‘Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...' cevabını verdi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zahavi'nin bu cevabını beğeni yağmuruna tuttu.

Hatayspor, G.Saray'dan 3 ismi birden istedi
Hatayspor, G.Saray'dan 3 ismi birden istedi

Hatayspor, G.Saray'dan 3 ismi birden istedi

Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.