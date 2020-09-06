Galatasaray'dan Inter'e Radja Nainggolan yoklaması

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken öncelik orta saha olarak dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde geçtiğimiz yaz olduğu gibi yine Inter'in Belçikalı oyuncusu Radja Nainggolan yer alıyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre Galatasaray, Nainggolan için transfer yoklamasında bulundu. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Inter'in ilk planda oyuncuyu satma hedefinde olduğu aktarıldı.
INTER 18 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA GÖNDERMEK İSTİYOR
İtalyan ekibi 18 milyon Euro karşılığında oyuncuyu bonservisi ile vermeyi planlarken Nainggolan'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Cagliari, bu talebi karşılayarak transferi bitirmenin yollarını arıyor.
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