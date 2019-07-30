Galatasaray'dan ibra açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim olarak mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmemeleri konusunda mahkemenin tedbir kararı bulunduğunu belirterek, "Kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Günay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı sonucunda, kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Hukuki süreç olağan seyrinde sürmektedir. Yönetim kurulumuz ve tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübünde 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen kulüpte mahkemeye giden başkan yardımcıları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı.

Daha sonra kararın kaldırılması için yapılan itiraz da reddedilerek, tedbir kararının devamına hükmedilmişti.