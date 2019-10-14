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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 6 milyon euro

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 6 milyon euro

Milan'ın gözden çıkardığı yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın 6 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’den 7 haftada 10 puan toplayan ve Gençlerbirliği maçından sonra ‘değişim’ sinyalleri veren Fatih Terim'in Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

GALATASARAY'DAN HAKAN'A 6 MİLYON EURO

Orta sahada etkili, şut atan ve mücadele eden bir 10 numara arayışına çıkan Fatih Terim’in milli takımdan öğrencisi olan Hakan Çalhanoğlu’nu gözüne kestirdiği öğrenilirken, sarı kırmızılı yönetimin Milan’a 6 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Serie A’da bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan ve sık sık taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalan Hakan’ın Galatasaray’a gelmeye son derece sıcak baktığı anlaşılırken, Boban’ın 6 milyon euro’luk öneriyi kabul etmediği kaydedildi.

HAKAN İÇİN DAHA YÜKSEK TEKLİF BEKLİYORLAR

2017 yılında Bayer Leverkusen’den 22 milyon euro’ya transfer edilen Hakan Çalhanoğlu için daha yüksek teklif bekleyen Milan şimdilik beklemeye geçerken 25 yaşındaki milli futbolcunun yanı sıra Biglia, Suso, Castillejo, Ricardo Rodriguez, Calabria ve Borini’nin de gözden çıkarıldığı ifade edildi.

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