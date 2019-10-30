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  3. Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası!

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası!

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası!

Aslan’da son karar verildi. Kadroya vuracağı neşteri, Ocak ayında transferlerle destekleyecek olan Terim; öncelikli iki takviye olarak Hakan Çalhanoğlu ve Onyekuru’yu seçti. İki yıldızın parasını ise Belhanda karşılayacak!

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer yıldız Hakan Çalhanoğlu... Onyekuru ile sol kanadı hızlandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, 10 numarayı da Belhanda’nın yerine Hakan’a vererek hücumda daha etkili bir takım yaratmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde 6 Milyon Euro’luk resmi teklifi Milan tarafından reddedilen Galatasaray Yönetimi, bu teklifi geliştirerek İtalyan kulübünün kapısını bir kez daha çalacak.

Yoğun telefon trafiği var

Devre arasında Belhanda’yı 11 Milyon Euro civarında bir rakam karşılığında Al İttihad’a satmayı düşünen Galatasaray, Faslı futbolcudan gelecek parayla hem Hakan’ın bonservisini hem de Henry’nin kiralama bedelini karşılamayı hedefliyor. Söz konusu operasyon için Türkiye, Suudi Arabistan, İtalya ve Fransa dörtgeninde geniş çaplı bir telefon trafiği ve pazarlık süreci yaşanıyor.

(Fanatik)

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