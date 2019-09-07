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  3. Galatasaray'dan 'Galatasaray Lisesi'ne atama' hakkında flaş açıklama

Galatasaray'dan 'Galatasaray Lisesi'ne atama' hakkında flaş açıklama

Galatasaray'dan 'Galatasaray Lisesi'ne atama' hakkında flaş açıklama

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne yapılan atama hakkında bir açıklama yaptı

Galatasaray Lisesi'ne, Fenerbahçeli olduğu belirtilen Prof. Dr. Vahdettin Engin'in müdür olarak atanması gündem olmuştu. Sarı kırmızılı kulüpren konu hakkında bir açıklama geldi.

İşte resmi açıklama...

"Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır.

Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez.

Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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