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aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 07:47
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Galatasaray'dan flaş transfer! Ağustos'a imzayı atıyor

Galatasaray'dan flaş transfer! Ağustos'a imzayı atıyor

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Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçları almayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte radikal kararlar alacak.

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Cimbom, dış transferde de ince eleyip sık dokuyacak.

Diğer kulüpler gibi corona virüsü pandemisinin getirdiği maddi zarardan etkilenen Aslan, önceliği yerli transferine verdi.

Takımdaki Türk oyuncu sayısının artırmayı hedefleyen Galatasaray, birçok yerli isimle temas kurarken, sarı-kırmızılı takımın Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Yönetimin sezon sona erer ermez bu 3 isimle resmi sözleşme imzalaması beklenirken, dış basından sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanlandıracak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray, Milan'da eleştirilerin odağında yer alan ve bir yıl sözleşmesi kalan Hakan Çalhanoğlu'nu alarak yine ses getirecek bir transfere imza atacak.

Müjdeli haber, Todofichajes.com adlı internet sitesinden geldi. Site haberinde, "Galatasaray bu yaz Milanlı oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na imzayı attıracak" ifadesini kullandı.

AĞUSTOSTA İMZAYI ATACAK

Haberin detayında, "Milan'ın 10 numarasının süreklilik konusunda şüpheleri var. Geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul kulübünün teklifini reddetti ancak Ağustos ayında Türkiye'ye gitmeye hazır" denildi.

Yıldız oyuncunun, kısa bir süre önce Galatasaray'da forma giyme arzusunu gizlemediğine de yer verildi.

26 yaşındaki futbolcu, Hagi gibi bir 10 numara olmak istediğini, bunun rüya gibi bir şey olduğu söylemişti. Bu gelişme Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılı formayı giymesini dört gözle bekleyen sporseverleri heyecanlandırdı.

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Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.

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