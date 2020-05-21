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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:45
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:45

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.

Mert Hakan Yandaş transferinde ipler Galatasaray'ın elinde. Sarı kırmızılı kulüp prensipte anlaştığı Sivasspor'un yıldızına son tarih olan 15 Haziran öncesinde 4 milyon TL imza parasını ödediği takdirde işi bitirecek ve Mert Hakan'ı isteyen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atacak.

Yıllık maliyeti 11 milyon TL'yi bulsa da Mert Hakan Yandaş'tan vazgeçilmeyecek. Galatasaray cephesi, bonservis ödemeyeceği 8 numaralı oyuncuyu gelecekte çok daha yüksek rakamlara satabileceği görüşüne sahip. Cimbom, kemer sıkma politikası kararı alsa da Mert Hakan için söz verilen 4 milyon TL imza parasını ödeyecek ve transferde bir son dakika sürprizine izin vermeyecek.

(Sabah)

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