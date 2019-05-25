Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Sarı-kırmızılıların resmi ürünlerinin satıldığı GS Store markasının sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlama emojisinin tişörte bastırıldığı ve Fenerbahçe'ye ithaf edildiği aktarıldı.

AKIMI SNEİJDER BAŞLATTI

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, daha önce yapılan şampiyonluk kutlamalarında "Fener ağlama" bestesini TT Stadyumu'nda söylemiş ve bu tezhurat büyük yankı uyandırmıştı.