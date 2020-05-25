Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye 4. yıldız göndermesi!

Galatasaray sosyal medya hesabından rakiplerine göndermeli bir paylaşım yaptı. 2014-15 sezonunda kazanılan şampiyonluktan sonra taktığı 4. yıldızın yıl dönümünü kutlayan sarı-kırmızılı takım, 'Herkes rütbesini bilecek' notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM:
TARİHTE BUGÜN | 5 yıl önce bugün 20. şampiyonluğumuza ulaşarak, armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım olduk ve Türk futbolunda bir ilke daha imzamızı attık. #GStb ��#HerkesRütbesiniBilecek! ⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/nZU6TjhrfV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 25, 2020
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4. yıldız gönderme geldi. Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından tarihte bugün etiketiyle yaptığı paylaşımda 5 yıl önce kazanılan 4. yıldız için, kutlamalardan bir fotoğraf paylaştı.
İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un geri dönüşüne yeşil ışık yaktığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.
Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmemesi kararı sonrası Meksika'da tartışmalar büyüdü.
THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.
Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.