SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de gündem o! Fenerbahçe'de gündem o! Sezonun sona ermesiyle birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Jose Luis Palomino için ikinci bir görüşme yaptı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 19:05'te olay gönderme! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 19:05'te olay gönderme! Galatasaray, saat 19:05'te sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kazanılan kazanılan şampiyonluğa göndermede bulundu.

Beşiktaş kaleci arayışlarını sürdürüyor Beşiktaş kaleci arayışlarını sürdürüyor Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.

Fatih Terim'den Gökhan Gönül'e veto Fatih Terim'den Gökhan Gönül'e veto Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Anlaşma tamam, imzalar atılıyor! Cimbom'u sevince boğan transfer Anlaşma tamam, imzalar atılıyor! Cimbom'u sevince boğan transfer Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.