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  • 18 Şubat 2020 Salı 09:13
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  • 18 Şubat 2020 Salı 09:17

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine özel hamleler

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine özel hamleler

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Süper Lig’de 6’da 6 yaparak şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray’da, derbiye özel hamleler... Fatih Terim hafta boyunca motivasyon konuşmaları yapacak, Florya’da eşlerle mangal partisi düzenlenecek, yönetim kesenin ağzını açacak...

Zirveyle arasında 10 puan fark açılmışken, üst üste 6 haftayı galibiyetle kapatan ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Galatasaray’da, pazar günkü Fenerbahçe derbisine özel önlemler alınıyor. Kadıköy’den çıkarılacak en azından 1 puanın kendilerini yarışta tutmaya yeteceğini düşünen Sarı-Kırmızılılar, buna karşın 20 yıllık deplasman hasretini de bitirmenin hesapları içinde. Teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca motivasyon konuşmaları yaparak öğrencilerini zorlu mücadeleye hazırlayacak. Diğer taraftan, hafta sonuna doğru Florya’da düzenlenecek barbekü partisine eşlerin de davet edilmesiyle ortamdaki stres azaltılacak ve birlik beraberlik ortamı oluşturulacak.

Derbi zaferine prim

Bununla beraber yönetim de teknik heyetle aradaki buzları eriterek, tesislere destek ziyaretinde bulunacak. Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz’in, Fatih hocayla görüşerek Fenerbahçe derbisine özel bir galibiyet primi vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında. Gecikmiş futbolcu alacaklarının da hafta içinde hesaplarına yatırılarak motivasyon seviyesinin arttırılması planlanıyor.

Adım adım ezberletecek

Derbinin taktik provaları ise yarından itibaren başlayacak. Ekibiyle beraber Fenerbahçe’yi analiz eden Terim, ezeli rakibi oyuncularına adım adım ezberletecek. Fatih hoca, maç içinde yaşanabilecek kırmızı kart, erken gol gibi tüm ekstra durumlara göre bir senaryo oluşturup farklı planlar hazırlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11 hakkındaki son kararı ise önümüzdeki günlerde verecek.

(Fanatik)

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