Galatasaray'dan federasyona isyan

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Omar ve Babel'in testlerinin yurt dışında olduğu için özel durumları olduğu ve test sonuçlarının negatife dönmesiyle oynayabilmelerinde problem olmadığı ancak Arda Turan, Belhanda ve Okan Kocuk'un ise forma giymelerinin TFF'nin Sağlık Rehberi'ndeki kurallar nedeniyle söz konusu olmadığı belirtildi.
Mert Günok örneği
Sarı-kırmızılı yetkililer, Başakşehir'le geçen hafta test sonucu pozitif çıkan ama daha sonraki test sonuçlarının negatife dönmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Mert Günok örneğini verdi.
Sarı-kırmızılılar, "Avrupa'da organizasyonlarda, liglerde test sonucu negatife dönen futbolcu oynayabiliyor ama bizde 14 gün oynayamıyor. Bu süre kısaltılmalı" yorumunu yaptı.
Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Fenerbahçe'nin son Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı. Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.
Mustafa Cengiz'in adaylara göndermede bulunduğu sırada 'Genel Kurul'un yapılmayacağı açıklandı, 26 Aralık'ta seçim olmayacak. Galatasaray Yönetimi, 26 Aralık'ta seçim yapacağını açıkladı. Birbiri üstüne adaylar çıktı. Başkan Mustafa Cengiz, dün "etik olarak aday olun, etiket için değil." dedi. İçişleri Bakanlığı genel kurulların 28 Şubat 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda Galatasaray'da seçim rafa kalktı.
Abdullah Avcı yönetiminde 11 maçlık gol yeme serisine BB Erzurum maçında nokta koyan Trabzonspor'da yeni hedef seri galibiyetlere imza atarak takımın yeniden kazanma alışkanlığını geri alması.
Diego Armando Maradona'nın ölüm haberinin ardından İngiliz gazetelerinden tepki çeken manşetler atıldı.
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