Galatasaray'dan Fatih Terim'in yakın arkadaşı Ariedo Braida'ya teklif iddiası!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in futbol takımı için hem oyuncu hem de idari olarak yeni bir planlama yapması beklenirken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Daha önce teknik ekibe İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'yi katan Fatih Terim'in, bu kez Milan'da berabere çalıştığı Ariedo Braida'yı Galatasaray'da düşündüğü öne sürüldü.

Milan'da sportif direktörlük, Barcelona'da futbol takımı direktörlüğü gibi görevlerde bulunan 73 yaşındaki Ariedo Braida'ya Galatasaray'ın futbol danışmanlığı görevi teklif ettiği iddia edildi.

Fatih Terim'in yakında dostu olan Ariedo Braida'nın bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz cevap vermediği, kısa bir süre içerisinde durumun netleşeceği belirtildi.

(Sporx)