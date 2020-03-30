  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 10:39
  • |
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 10:43

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması

Paylaş

Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Kulübün resmi web sitesi ve sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor, Stoke City'nin bir kez daha küme düşmesini bekliyor

title

Rienstra hem çocuk baktı hem de antrenman yaptı

title

Fenerbahçe transferde planını yaptı! Stopere 3 aday...

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması
Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması

Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti
Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti

Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti

İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

480 milyon TL maaş ödenecek!
480 milyon TL maaş ödenecek!

480 milyon TL maaş ödenecek!

Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.

Başka bir delilik!
Başka bir delilik!

Başka bir delilik!

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”

Galatasaray'a sürpriz transfer! Terim talimatı verdi
Galatasaray'a sürpriz transfer! Terim talimatı verdi

Galatasaray'a sürpriz transfer! Terim talimatı verdi

Geleceğe yatırım için de kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Slovenyalı stoper Dusan Stojinovic'in maçlarını televizyondan izledi. Alınması yönünde rapor verdi.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den geliyor
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den geliyor

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den geliyor

Fenerbahçe Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler Alper Potuk'u bu transfer için takasta kullanacak.

F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet
F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet

F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.