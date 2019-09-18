Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı, "Bir insanın nasıl sicili bu kadar bozuk olabilir" açıklamasını Twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;