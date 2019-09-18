Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6723
  • 6,2756
  • 274.585
  • 101828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı, "Bir insanın nasıl sicili bu kadar bozuk olabilir" açıklamasını Twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı, "Bir insanın nasıl sicili bu kadar bozuk olabilir" açıklamasını Twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşk iddialarına açıklık getirdi
Ümit Erdim'i sinirlendiren kilo yorumu
Cennet Mahallesi'nin oyuncuları buluştu
Begüm Kütük: 'Evet' dediğimiz günün 9. yılı...
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
<p>Türkiye´nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST´te, Solo Türk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İç

TEKNOFEST´te Su-35 Gösterisi Nefes Kesti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yargıdan emsal karar: Maaşın tamamına haciz uygulanır mı?

3 bin 500 dolar maaşlı işe başvuran adaylar soluğu mahkemede aldı