Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı, "Bir insanın nasıl sicili bu kadar bozuk olabilir" açıklamasını Twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi.
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı, "Bir insanın nasıl sicili bu kadar bozuk olabilir" açıklamasını Twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 18, 2019
?? UEFA
???????????????? Süper Lig
?????? Türkiye Kupası
?????????? TFF Süper Kupa
?????? TSYD Kupası pic.twitter.com/Yu6F1dNikT