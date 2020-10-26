Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı geldi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray taraftarı yönetimin arkasında Galatasaray taraftarı yönetimin arkasında Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim krizinde bir perde daha geride kalırken, taraftar grubu ultrAslan yönetime destek çıktı.

Terim, seçim ateşini yaktı! Terim, seçim ateşini yaktı! Tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları sonrası Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 7 isim başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Duygun Yarsuvat'ın çatı adayının Mehmet Cansun olduğu dile getirildi. Fatih Terim'in adaylığı konusunda ise ‘tam destek' şartı gerekiyor.

Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.

Ve hocasından Burak'a küfür cevabı geldi! Ve hocasından Burak'a küfür cevabı geldi! Lille'in Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmış ve yedek kulübesinde hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurmuştu. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı.

'Caner Erkin, ileride F.Bahçe'ye sorun olabilir' 'Caner Erkin, ileride F.Bahçe'ye sorun olabilir' Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı.