Galatasaray'dan Falcao için 50 bin kişilik imza töreni

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini sonlandırmasına saatler kaldı. Dün 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı oyuncunun transfer görüşmelerinde kilit rol oynayan menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco'ya uçtu. İkili pazarlıkları sürdürürken işin İstanbul ayağında da hummalı bir çalışma var. Sarı kırmızılı yönetim, gerçekleşmesi halinde tarihin en büyük transferlerinden biri olacak 33 yaşındaki süper yıldıza görkemli bir imza töreni hazırlıyor.
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Cimbom, Monaco'nun dünyaca ünlü futbolcusunu renklerine bağlayabilirse, imzayı da statta attırmayı planlıyor. Böylece Falcao, 50 bin kişi önünde resmen Galatasaraylı olacak. Daha önce kritik maçlardan önce idmanlarını taraftara açan Aslan, Falcao'nun imzası için de benzer bir organizasyon planlıyor.
(Fotomaç)
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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