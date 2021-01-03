Galatasaray'dan Falcao, Feghouli ve Babel açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Konyaspor müsabakası öncesi ilk çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Antalyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve sonrasındaki süreçte bel ağrısı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Ryan Babel, kontrollü bir şekilde çalışmalara katıldı.
Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan program dahilinde kaleci antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ile Sofiane Feghouli'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi.
Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu ise MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.
Galatasaray, Konyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın öğle saatlerinde gerçekleştirdikten sonra Konya'ya giderek kampa girecek.
Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın hissedarlarından olan Acun Ilıcalı, yakında başkan olacağını söyledi.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. Emre Kılınç'ın kırmızı kart pozisyonu ve Marcao'nun tartışılan hareketi hakkında konuşan Dilmen, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a yüklendi.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve gözden çıkarılan Mesut Özil için Fenerbahçe yeni bir formül devreye soktu. Sarı-Lacivertliler, Musa Sow'da olduğu gibi Özil'i de sponsorların desteğiyle kadrosuna katmak için hamle yapacak. Fenerbahçe transferde oyuncunun asla ‘hayır' diyemeyeceği isimleri de devreye sokmaya hazırlanıyor.
Almanya'nın prestijli gazetelerinden Bild, Schalke 04'ün Ahmed Kutucu ile yollarını ayırma kararı aldığını yazdı. Milli futbolcu ile Fenerbahçe görüşmeler yürütüyor.