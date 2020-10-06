Galatasaray'dan Etebo ve Taylan Antalyalı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.

Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.

F.Bahçe'den transfer şov

Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.