Galatasaray'dan Ertuğrul Ersoy teklifi: 500 bin Euro ve Ömer Bayram

22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı, ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Bursaspor'dan ayrılmak istiyor.
Fatih Terim'in kadrosunda çok görmek istediği 22 yaşındaki stoper için salı günü bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın bu görüşmede 500 bin Euro ile birlikte Ömer Bayram'ı teklif edeceği öne sürüldü. Bu transferin mutlu sonla bitmesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.
Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükselen Ertuğrul Ersoy, geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkarken 1 de gol atmıştı.
(Sporx)
Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mbaye Diagne ve Emre Mor’a da değindi.
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.
Mahmut Tekdemir için daha önce Başakşehir’e 2 milyon Euro öneren Fenerbahçe, bu kez 3 milyon Euro ile Turuncu-Lacivertlilerin kapısını çalacak.