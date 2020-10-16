Galatasaray'dan duran top hazırlığı

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı zorlu lig karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Teknik patron Fatih Terim'in duran toplar üzerine özel bir çalışma yaptırdığı gelen bilgiler arasında.
FATİH TERİM UYARILAR YAPTI
GalatasarayTeknik Direktörü Fatih Terim zaman zaman antrenmanı durdurarak takıma uyarılarda bulundu.
TAYLAN BU HAFTA OYNAMIYOR
Kasımpaşa maçında geçirdiği sakatlık sonrası tedavisine devam edilen Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi. Dün de takımdan ayrı olarak çalışan genç yıldızın Alanyaspor önünde görev alması beklenmiyor. Taylan'ın yerine 6 numara pozisyonunda Etebo'nun görev alacağı ifade ediliyor.
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