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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 19:53
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 19:53

Galatasaray'dan depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray'dan depremzedeler için yardım kampanyası

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Galatasaray Kulübü, Elazığ, Malatya ve çevre illerdeki depremzedelere yardım amacıyla bir maddi destek kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Elazığ, Malatya ve çevre illerdeki depremzedelere yardım amacıyla bir maddi destek kampanyası başlatıldığını açıkladı.

İşte resmi açıklama;

"Kulübümüz, 24 Ocak Cuma günü Elazığ merkezinde meydana gelen şiddetli deprem ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle takip etmektedir.

Bu kapsamda Elazığ, Malatya ve çevre illerdeki depremzedelere yardım amacıyla bir maddi destek kampanyası başlatılacaktır. 

27 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da başlatılacak olan kampanya, futbol takımımızın 2 Şubat Pazar günü Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçının bitimine kadar devam edecektir. Kampanyamız tüm GS Store mağazalarında geçerli olmakla birlikte, mağazalarımızdan satın alınan ürünler dışında getirilecek olan yardım malzemeleri de kabul edilecektir.

Toplanan yardımlar resmi kuruluşlar aracılığıyla afet bölgesine ulaştırılacaktır.

Tüm taraftarlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."

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