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  3. Galatasaray'dan Celta Vigo'ya Emre Mor cevabı: Aceleci olmayacağız

Galatasaray'dan Celta Vigo'ya Emre Mor cevabı: Aceleci olmayacağız

Galatasaray'dan Celta Vigo'ya Emre Mor cevabı: Aceleci olmayacağız

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı milli futbolcu Emre Mor için İspanyol ekibi, sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun transferi ile alakalı bilgi istedi.

Emre Mor'un bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo, Galatasaray'a "Satın alma hakkını kullanmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma hakkı bulunan Galatasaray yönetiminin cevabı ise, "Şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Ancak önümüzde 6 aydan fazla bir süre var. Aceleci olmayacağız" mesajı gönderdi.

Celta'nın Galatasaray'da da 11'e giremeyen Emre'nin bonservisini Galatasaray'a yarı yarıya indirimle bırakabileceği konuşuluyor.

(Sabah)

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