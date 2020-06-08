Galatasaray'dan büyük sürpriz! Hakan değil Kerim geliyor...

SPOR GÜNDEMİ

Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu! Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu! Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.

Nuri Şahin'in gözü başkasını görmüyor: Süper Lig devini istiyor! Nuri Şahin'in gözü başkasını görmüyor: Süper Lig devini istiyor! Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.

Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.

Cimbom'un yeni sol beki Göztepe'den Cimbom'un yeni sol beki Göztepe'den Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.

Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor! Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor! Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.

Galatasaray yönetiminden şampiyonluk hamlesi Galatasaray yönetiminden şampiyonluk hamlesi Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana doğru dürüst kazanç olmamasına karşın 3.5 milyon Euro temin eden Galatasaray yönetimi, bu parayı geçen hafta futbolculara dağıttı.