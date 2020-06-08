Galatasaray'dan büyük sürpriz! Hakan değil Kerim geliyor...

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a geleceği iddia ediliyordu. Fakat kulübü Milan'ın oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı belirtildi. Sarı- kırmızılıların Hakan'ın yeğeni Kerim Çalhanoğlu'nu transfer listesine aldığı öğrenildi. Hoffenheim altyapısında oynayan 17 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 19 maça çıkan sol kanat oyuncusu 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Zaman zaman sol bekte görev yapan Kerim'in altyapı takımına alınması bekleniyor. 1.80'lik genç oyuncu Almanya U17 Milli Takımı'nda 13 maçta boy gösterirken 1 kez fileleri sarsabildi.
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Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana doğru dürüst kazanç olmamasına karşın 3.5 milyon Euro temin eden Galatasaray yönetimi, bu parayı geçen hafta futbolculara dağıttı.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı deneyimli sağ bek Mauricio Isla tercihini yaptı. Sarı-lacivertli ekiple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Şilili futbolcunun yeni adresi Arjantin olacak.