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30 Mayıs 2019 Perşembe 14:08 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 14:08

Galatasaray'dan Bruma için Leipzig'e sürpriz teklif

Galatasaray'dan Bruma için Leipzig'e sürpriz teklif

Galatasaray yönetimi Bruma için Almanlara sürpriz bir teklif yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı başardığı için Bruma için 500 bin euro'luk bonus alma hakkını kazandı.

Galatasaray yönetimi bunun üzerine Almanlara sürpriz bir teklif yaptı. Zaten Leipzig'den ayrılmak isteyen Bruma için, "500 bin euro'luk ödemeyi almayalım. Siz de Bruma'yı bize kiralayın" teklifi sunuldu. Şimdi yanıt bekleniyor..

Leipzig'de yeterince şans bulamayan ve bu sezon Bundesliga'da yalnızca 14 maçta süre alan Bruma, Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynamak isteyen Bruma, düzenli forma giyeceği bir takımda olmak isterken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması da transferin önünü açıyor.

24 yaşındaki Portekizli yıldız, 2017 yazında sarı-kırmızılı ekipten 12,5 milyon Euro karşılığında Alman kulübüne transfer olmuştu. Gelir bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu buldu.

(Takvim)

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