Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!'

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, 1986-1987 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir." ifadeleri yer aldı.
"Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır." ifadeleriyle süren açıklama şöyle devam etti:
"Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."
Galatasaray, 1986-1987 sezonunda şampiyonluk müracaatında bulunmasına ilişkin Beşiktaş'a yanıt verdi.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı.
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” dedi.
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.
Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.
Taraftarların sosyal medyada başlattığı tepki kampanyası kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Sarı-lacivertli yönetimin ise buna rağmen ligi mevcut teknik ekiple bitirmeyi planladığı öğrenildi.