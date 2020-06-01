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  • Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!'
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 19:05
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!'

Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!'

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Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 1986-1987 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için başvuruda bulunduklarını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, 1986-1987 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir." ifadeleri yer aldı.

"Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır." ifadeleriyle süren açıklama şöyle devam etti:

"Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."

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