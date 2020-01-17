Galatasaray'dan Bernard Mensah teklifi: Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir ve 2 milyon Euro

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle 25 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını belirtti. Daha önce de alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Bernard Mensah'ın serbest kalması gündeme gelmiş ancak taraflar sorunu çözmüştü.
ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ
Steven Nzonzi'nin kadro dışı kalması ve gönderilecek olmasının ardından Mario Lemina ve Michael Seri'ye alternatif arayan Galatasaray, Mensah için yeniden Kayseri ile temaslara başladı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın transferinde önemli rol oynayan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mensah için de devreye girerken Kayserispor'a Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon euro da para teklif ettiği bildirildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu öneriye sıcak baktığı ve kendi yönetim kurulunda görüştükten sonra Galatasaray'a yanıtını vereceği ifade edildi.
(Takvim)
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