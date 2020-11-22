Galatasaray'dan Belhanda'ya şartlı sözleşme

Yaz transfer döneminde Younes Belhanda'yı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi, 10 numarasının yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti. Talibi çıkmadığı için takımda kalan Belhanda, iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. Teknik heyetin performansından memnun olduğu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.
BELHANDA 1.3 MİLYON EURO'LUK İNDİRİME HAZIR!
Sabah'ta yer alan habere göre; G.Saray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.
TEK ŞART: PERFORMANS!
G.Saray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu. Yıldız oyuncu Sivas'ta galibiyeti getiren futbolunu devam ettirirse, sezon sonunda bitecek sözleşmesi devre arasında uzatılacak.
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