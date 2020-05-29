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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 22:31
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Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer

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Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı-kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya’da devam edecek.

Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan İnci Güçlü, 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray’a transfer oldu.

Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.

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