Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer

5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı-kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya’da devam edecek.
Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan İnci Güçlü, 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray’a transfer oldu.
Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli takımda forma giydiği dönemde oynatılmayarak haksızlığa uğradığını söyledi.
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Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.
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