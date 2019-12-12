Galatasaray'dan Avrupa'ya veda

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, son hafta maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain ile deplasmanda karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla Paris Saint Germain oldu. Bu skorun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı başaramadı ve Avrupa defterini kapattı.

Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Pablo Sarabia, 46. dakikada Neymar, 63. dakikada Kylian Mbappe ve 85. dakikada Edinson Cavani kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain 16 puanla grubu lider tamamladı. Galatasaray ise 2 puanla grubu noktaladı. Grupta Real Madrid 11 puanla gruptan çıkan ikinci takım oldu. 3 puanlı Club Brugge ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.