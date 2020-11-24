Galatasaray'dan anlamlı Murad Mammadov paylaşımı

Galatasaray’dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov’un fotoğraflarının yer aldığı bir video klip paylaştı. Videoda, Mammadov’un; "Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek." sözleri de yer aldı.
"’Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi... Bu da bitecek bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek..’ demişti Şehit Murad Mammadov çok sevdiği Galatasaray için... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Galatasaraylılık ölmez" cümleleriyle paylaşan video kısa sürede büyük beğeni topladı.
Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta en çok tartışılan isim Muğdat Çelik'ti. Penaltıya sebebiyet verip takımını 10 kişi bırakan tecrübeli futbolcu, eleştirilere çok konuşulacak sözlerle cevap verdi. Muğdat, “Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, sahasında Misli.com 2'nci Lig'deki Ege ekiplerinden Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak elendi.
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.