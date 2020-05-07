Galatasaray'dan Ahmet Çalık'a transfer izni

Semih Kaya ile yeniden anlaşma aşamasına gelen Galatasaray, bir yerli stoper daha alacak. Bu transferlerden sonra Ahmet’e ise transferde kapılar açılacak. 26 yaşındaki savunmacının Cim Bom ile sözleşmesi 30 Haziran 2021’de sona eriyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, ‘Virüse meydanı bırakmayacağız' sloganıyla müjdeyi verdi. “Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncü Lig, Amatör ve Bölgesel Amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla müsabakaların hangi şartlarda ve nasıl oynanacağına karar vereceğiz.”
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan'a gideceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı: Falcao: “Arabistan'a gitmekten asla bahsetmediler, hiçbir şey bilmiyordum, benimle hiç temasa geçmediler. Şu an için böyle bir şey yok.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Beşiktaş'tan ayrılan Karius'un geleceğiyle ilgili Liverpool kararını verdi.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.