Galatasaray'dan Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'e yakın markaj

Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, Trabzonspor'dan ayrılma kararı alan Abdulkadir Parmak ve yine Bordo-Mavililerin stoperi Hüseyin Türkmen'i kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak için Ocak ayını iple çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda transferle ilgili flaş gelişme yaşandı.



Karadeniz gazetesinin haberine göre Sarı-kırmızılılar, Trabzonsporlu 2 yeni ismi yakın markaja almış durumda. Bu oyuncuların son dönemde bazı sıkıntılar yaşayan Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen olduğu ileri sürüldü.

"FATİH TERİM İKİNİZİ DE ÇOK İSTİYOR"



2 oyuncunun son dönem yaşadığı sıkıntıların ardından sarı-kırmızılıların, "Fatih Terim ikinizi de çok istiyor. Buraya gelirseniz yeniden Türkiye'nin önemli oyuncuları olursunuz. Belki de 1 yıl sonra Avrupa'ya gidersiniz" dedikleri öğrenildi.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ



Galatasaray'ın bu girişimi taraftarları rahatsız ederken, Trabzonspor yönetimin de bu iki oyuncu ile yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak için harekete geçtiği belirtildi.