Galatasaray'dan Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'e yakın markaj

Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak için Ocak ayını iple çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda transferle ilgili flaş gelişme yaşandı.
Karadeniz gazetesinin haberine göre Sarı-kırmızılılar, Trabzonsporlu 2 yeni ismi yakın markaja almış durumda. Bu oyuncuların son dönemde bazı sıkıntılar yaşayan Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen olduğu ileri sürüldü.
"FATİH TERİM İKİNİZİ DE ÇOK İSTİYOR"
2 oyuncunun son dönem yaşadığı sıkıntıların ardından sarı-kırmızılıların, "Fatih Terim ikinizi de çok istiyor. Buraya gelirseniz yeniden Türkiye'nin önemli oyuncuları olursunuz. Belki de 1 yıl sonra Avrupa'ya gidersiniz" dedikleri öğrenildi.
TRABZONSPOR YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray'ın bu girişimi taraftarları rahatsız ederken, Trabzonspor yönetimin de bu iki oyuncu ile yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak için harekete geçtiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı.